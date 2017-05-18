У результаті вибухів у колумбійському порту загинули 6 людей

Щонайменше шестеро людей загинули і ще понад 20 постраждали внаслідок кількох вибухів в порту колумбійського міста Картахена.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Причини вибухів встановлюються. Інформагенція AFP з посиланням на джерело повідомляє, що поліція з'ясовує, чи був напад спланованим.

"Пролунали три вибухи, два з них сталися на одному місці", - повідомила представниця місцевої пожежної служби.

За даними пожежників, два вибухи прогриміли на території американського суднобудівного заводу Astivik, третій - на території колумбійської суднобудівної корпорації Cotecmar.

Після вибухів почалася пожежа, яку невдовзі загасили.

Місце події знаходиться в промисловій зоні міста, приблизно за 15 км від туристичних визначних пам'яток.