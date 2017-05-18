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У селище під Харковом, де сталася масова бійка, ввели спецназ

18 травня, 2017 - 10:33
Фото: НПУ

У населений пункт Вільшани Харківської області, де напередодні сталася масова бійка зі стріляниною, ввели спецназ.

Про це повідомила речник поліції регіону Олена Баранник, пише 112-Україна.

"Дійсно, патрулюють, в тому числі, бійці батальйону особливого призначення, на під'їздах до селища виставлені кордони з числа груп швидкого реагування патрульної поліції. Всього задіяно понад півсотні правоохоронців", - уточнила вона.

Представник поліції також додала, що ситуація на місці знаходиться під контролем.

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