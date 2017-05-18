У США призначили спецпрокурора для розслідування зв’язків з Росією

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки призначило колишнього директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Роберта Мюллера спеціальним радником для розслідування втручання Росії в американські президентські вибори, повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомили у мін'юсті США в середу, 17 травня, одним із завдань на цій посаді Мюллера, який очолював ФБР з 2001 по 2013 роки, є вивчення "будь-яких зв'язків і взаємодій між російським урядом і особами, що мають відношення до виборчої кампанії президента США Дональда Трампа".

"Суспільний інтерес вимагає доручити це розслідування людині, яка володіє певною незалежністю від звичайної командної ієрархії", - зазначив заступник міністра юстиції США Рід Розенстайн.

У свою чергу, Дональд Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на результати розслідування, і сподівається, що це станеться швидко. "Ретельне розслідування підтвердить те, що нам вже відомо: не було жодної змови між моєю кампанією і будь-якими іноземними структурами", - впевнений президент США.