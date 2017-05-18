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Володимир Івасюк, український композитор, поет

У сирійській провінції внаслідок атаки ІДІЛ загинули 50 людей

18 травня, 2017 - 18:49
Фото Reuters

Внаслідок нападу бойовиків ІДІЛ на два села, що контролюються урядом у центральній сирійській провінції Хама, загинули понад 50 людей, серед яких 15 цивільних.

Про це повідомили монітори Сирійського центру моніторингу прав людини, передає AFP.

Правозахисники заявили, що внаслідок атаки на села Аквареб та Аль-Мабуджех на світанку загинули не менше 15 мирних жителів та 27 проурядових бійців.

Повідомляється, що ще 10 тіл не були ідентифіковані.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про загибель 20 мирних жителів в селі Аквареб, без згадки про атаку у Аль-Мабуджех.

Нагадаємо,  що Мосул покинули півмільйона біженців.

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