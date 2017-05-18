У Тернополі відкрили фотовиставку борщівської сорочки

Сьогодні, 18-го травня, в рамках Дня вишиванки, який в Україні відзначають щороку у третій четвер травня, в Тернопільському національному економічному університеті відкрили виставку фотохудожника Михайла Урбанського «Вишита сорочка — долі оберіг».

На світлинах відображені будні і свята українців з акцентом на красу народного одягу. Борщівські старовинні сорочки, які демонструють фотомоделі, а це — тернопільські митці, — із зібрання відомого в Україні і закордоном колекціонера Віри Матковської, з якою Михайло Урбанський співпрацює майже десять років. Це вже його сьома персональна виставка. Фото Михайла Урбанського були представлені не лише в Тернополі, а й у Києві та інших містах України. Їх бачили також в Естонії, Німеччині.

«Тут найкращі світлини з декількох проектів, які можуть чимось зачепити, примусити замислитись і в першу чергу, що я хотів показати, це — сорочки, які були вишиті жіночими руками. Техніка втрачена, на жаль. Але є ентузіасти, які вже іншою технікою намагаються відтворити», — розповів «Дню» Михайло Урбанський. Як поінформувала начальник відділу гуманітарної освіти і виховання Тернопільського національного економічного університету Світлана Сорочинська, фото для експозиції були виготовлені за фінансової підтримки вишу: «Ректор нашого університету Андрій Ігорович Крисоватий підтримує талановитих людей нашого краю і сьогоднішній захід є прикладом цього».

У відкритті фотовиставки взяли участь студенти, працівники ТНЕУ, представники громадськості Тернополя, делегація науковців з Польщі. Перший проректор Тернопільського національного економічного університету Микола Шинкарик привітав усіх зі святом вишиванки, акцентувавши на важливості збереження національної культури. «Ми маємо пишатися, що на Тернопільщині є цілий пласт української культури і мистецтва. Це — неповторна борщівська вишивка», — зазначив Микола Шинкарик.

Переглянути фотовиставку Михайла Урбанського «Вишита сорочка — долі оберіг» можна буде протягом двох тижнів.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль