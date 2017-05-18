У Вінниці презентували тематичну інсталяцію про депортацію кримських татар

До Дня пам’яті жертв депортації на площі Героїв Небесної Сотні, що в центрі міста, відбулися жалобні заходи. Щоб привернути увагу вінничан до геноциду кримськотатарського народу, кримські татари, які проживають на Вінниччині, розмістили на площі дерев’яний вагон зразка 1930–40 років, з організованою у ньому стилізованою фотовиставкою на тему депортації кримськотатарського народу. Кожен перехожий мав можливість пов’язати на вагоні жовто-блакитну стрічку, як символ підтримки кримськотатарського народу.

«День депортації кримських татар – це не просто пам’ять, це нагадування, що подібна трагедія може відбутися із кожним народом. Ми завжди збиралися на вшанування жертв геноциду в Криму, допоки туди не прийшов агресор. Але навіть переїхавши до Вінниччини, ми не маємо права забути про цей день і тому продовжуємо цю традицію і запрошуємо усіх вінничан розділити наш біль і нашу пам’ять, – закликає голова громадської організації «Ветан» Ескандер Анафієв. – Мої дідусь та бабуся були депортовані. Нашу родину переселили у Таджикистан. Там я народився. Але з малечку і мати, і бабуся розповідали мені про Крим і наголошували, що я татарин, кримський татарин. Тоді я цього не розумів. У 1989 році я потрапив в Крим вперше, а переїхав туди аж у 1992 році. Ми будували собі будинок на болоті довгих 15 років. Тільки завершили будівництво – і знову довелося залишати рідну домівку. Тому депортованим я вважаю не лише своїх батьків, але й себе і свою родину, бо ми також виїхати з Криму не за власним бажанням…».

На Вінниччині нині проживає до тисячі кримських татар, які залишили півострів після анексії Криму. Найкомпактніше вони поселені у селі Нова Гребля. Чимало родин мешкає у Вінниці, Жмеринці та Козятині.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора