Україна сповнена рішучості повернути Крим дипломатичним шляхом, - Порошенко

Україна сповнена рішучості політико-дипломатичним шляхом повернути окупований Росією Крим, який був і залишається невід’ємною частиною нашої держави.

На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко у своєму зверненні до українського народу у зв'язку з Днем боротьби за права кримськотатарського народу.

"У протистоянні з ворогом, що перетворює квітучу кримську землю на гігантську військову базу, наша держава залишатиметься на позиціях, які сповідує усе цивілізоване людство, та забезпечуватиме збереження миру, свободи й демократії. Ми сповнені рішучості політико-дипломатичним шляхом повернути окупований Крим, який, беззаперечно, був і залишається невід’ємною частиною України", - йдеться у звернені.

Президент підкреслив, що російську анексію Криму категорично не сприймають провідні демократичні країни світу: "Ми високо цінуємо їхню незмінну чітку та послідовну підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в умовах тривалої російської агресії, а також особливу увагу до долі кримських татар, усіх українських патріотів в окупованій автономії".

Порошенко висловив вдячність іноземним партнерам за всебічне сприяння поверненню Криму шляхом міжнародного тиску на окупанта, через санкції та судові процеси.

"Маємо юридичну оцінку Міжнародного Суду ООН дій агресора - Російської Федерації. Ми вдячні Комітету міністрів Ради Європи за нещодавно ухвалене у Страсбурзі рішення щодо ситуації в Криму, у якому висунуто низку вимог до Росії. Зокрема, вимоги відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити допуск до Криму його лідерів, яким окупантами нині заборонено в’їзд на півострів", - заявив він.

Президент також наголосив, що прийняте Радою ЄС рішення про схвалення законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для громадян України також відкриває нові можливості для політики деокупації Криму та повернення його у кордони України.