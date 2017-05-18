Україна та Китай уклали контракт на проведення днопоглиблення в порту "Южний"

У присутності прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Адміністрація морських портів України уклала контракт з китайською компанією China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) на проведення днопоглиблення в порту "Южний", передає УНН.

Як повідомляє служба уряду, згідно з умовами контракту, замовником робіт виступає Южненська філія АМПУ, виконавцем - China Harbour Engineering Company Ltd. Підрядник проведе збільшення глибини підхідного каналу з 16 до 19 метрів і створить операційну акваторію глибиною 16 метрів біля причалів № 23-25.

Також передбачається, що проект буде завершений у березні 2018 року. А бюджет проекту складатиме 1, 065 млрд грн.

"Днопоглиблювальні роботи, які будуть проводитися внаслідок тендеру вашою компанією, має дуже важливе значення і це масштабний проект для України, який збульшує можливості нашого порту Южний. Це додаткові можливості розвитку національної економіки Украхни, а для нашого уряду розвиток національної економіки є одним з головних пріоритетів", - підкреслив Гройсман.