Україна та ЄС обговорили реформу держуправління

Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко 17 травня зустрівся з керівником Групи підтримки України ЄС Пітером Вагнером для обговорення подальших кроків реформи держуправління, передає Урядовий портал.

Під час зустрічі О.Саєнко детально розповів про наступні кроки реформування міністерств, які включають:

— вдосконалення структур міністерств шляхом визначення сфер політик та відповідальності кожного міністерства;

— створення підрозділів з формування політики та стратегічного планування;

— залучення кращих фахівців на нові посади через відкриті та оновлені конкурсні процедури;

— запровадження сучасних інструментів електронної взаємодії.

П.Вагнер підкреслив, що для ЄС важливо допомогти Україні залучити талановитих фахівців для привнесення досвіду бізнес- та експертного середовища в державне управління.

Уряд вже схвалив ряд першочергових заходів, включаючи формування робочих груп під керівництвом міністрів, які будуть здійснювати функціональне обстеження міністерств. У них увійдуть також держсекретарі та держслужбовці міністерств, експерти з України та ЄС. Робочі групи проведуть аналіз функцій міністерств, і на основі їх висновків буде затверджено нову структуру, розроблено положення про нові структурні підрозділи, визначено невластиві функції міністерств, що пізніше будуть передані іншим структурам. На нові посади будуть проведені відкриті та прозорі конкурси за участі незалежних HR-експертів, що дозволить залучити близько 1000 фахівців, які здатні ефективно працювати на державній службі.

О.Саєнко зазначив, що перший транш, отриманий від ЄС, піде в державний бюджет України. Наступні чотири залежатимуть від прогресу України у впровадженні реформи, зокрема від досягнення ключових індикаторів виконання Стратегії реформування державного управління до 2020 року.