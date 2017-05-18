Українські туристи потрапили в аварію у Туреччині

Українці постраждали у ДТП за участю автобуса, в якому перебувало 16 українських туристів, у провінції Мугла в Туреччині. Про це УНН повідомили в офісі з питань культури та туризму посольства Туреччини в Україні.

Аварія автобуса сталася 18 травня о 9:20 на 30-му кілометрі траси Мугла-Денізлі у провінції Мугла, поблизу селища Яйласьогют. Причина аварії - слизьке дорожнє покриття внаслідок опадів.

"В автобусі перебували туристи з України з різних готелів Бодруму, які прямували на одноденну екскурсію до Памуккале (провінція Денізлі)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті аварії з 18 осіб, які перебували в автобусі (16 українських туристів, 1 гід та 1 водій) дві особи було госпіталізовано, а 16 особам було надано амбулаторну медичну допомогу.

"Загроза життю двох госпіталізованих відсутня", - додали в офісі.

У департаменті консульської служби МЗС України також підтвердили, що "постраждалі українці доставлені в лікарню".

"Посольство, страхова компанія і туроператор надають допомогу", - зазначили у департаменті.