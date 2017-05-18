Українські військові продовжать службу в рамках місії НАТО у Афганістані

Глава Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що незважаючи на військовий конфлікт на Донбасі, українські військові будуть продовжувати виконувати свої завдання в складі сил швидкого реагування НАТО в Афганістані.

"Наразі 10 військовослужбовців Збройних Сил України виконують завдання з розмінування місцевості та протидії саморобним вибуховим пристроям у складі сил швидкого реагування Альянсу в провінції Герат, сприяючи поліпшенню безпекової ситуації у Афганістані", - заявив Муженко.

Цю заяву Муженко зробив під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де він також провів зустрічі з начальниками генштабів країн Альянсу, передає прес-служба Міноборони.