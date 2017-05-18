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Володимир Івасюк, український композитор, поет

Український павільйон увійшов у трійку кращих на Венеційській бієнале

18 травня, 2017 - 12:49
Фото Reuters

Україна увійшла у трійку найкращих митців на Венеційській бієнале. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив міністр культури Євген Ніщук, передає УНН.

"За визначенням комісарів Венеційської бієнале, арт-кураторів, критиків, ми увійшли у трійку найкращих павільйонів серед Німеччини і Британії. Насправді це перший такий великий успіх в частині презентації сучасного мистецтва України у світі і Європі," - сказав Нищук.

Нищук нагадав, що тиждень тому на Венеційській бієнале було презентовано український павільйон, де було представлене сучасне українське мистецтво. Так, український фотохудожник Борис Михайлов показав серію робіт "Парламент".

 

Джерело: УНН
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