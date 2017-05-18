"Укрнафта" обрала нову наглядову раду

18 травня відбулися збори акціонерів найбільшого українського нафтогазовидобувача компанії Укрнафта, на якому був обраний новий склад наглядової ради компанії, повідомляє НВ-Бізнес.

На порядку денному було більше двох десятків питань. Серед головних було припинення повноважень членів наглядової ради та вибір нових.

Так, переобрали голову НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва членом і головою нового складу наглядової ради. Крім того, від Нафтогазу України були переобрані Сергій Коновець, Ярослав Теклюк і Поліна Загнітко.

Також переобрали Уриела Цві Лейбера від Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited.

При цьому припинили повноваження таких членів спостережної ради Укрнафти: Сергія Переломи, Петра Столяра, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Михайла Кіпермана і Ігоря Палиці.

Новими членами наглядової ради Укрнафти стали: Юрій Вітренко і Костянтин Пожидаєв від Нафтогазу України, а також Володимир Ємцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко і Марія Пітта від Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited.

В цілому, як і раніше, за Нафтогазом України залишилося 6 представників достатніх для кворуму, за міноритарними акціонерами– 5.