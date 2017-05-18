"Укрзалізниця" встановить на вокзалах термінали з продажу квитків

У найближчі тижні "Укрзалізниця " встановить на вокзалі в Києві перші термінали самообслуговування для придбання квитків.

Про це сьогодні під час прес-конференції в Харкові, присвяченої стратегії розвитку УЗ на 5 років, повідомив голова правління Войцех Балчун, передає Укрінформ.

"Ми покращуємо стандарти обслуговування пасажирів, будемо використовувати електронні канали продажу квитків. У найближчі тижні вони запрацюють на центральному вокзалі в Києві. Надалі такі термінали будуть встановлені й на інших вокзалах країни", - поінформував Балчун.

Керівник компанії також повідомив, що незабаром додаток для придбання квитків на поїзди онлайн стане доступним і на операційній системи іOS.

У лютому 2017 року на Google Play Маркет викладено для завантаження та використання офіційний мобільний додаток з продажу квитків для операційної системи Android. На цей час додаток завантажено майже 122 тисячі разів.

Раніше, у листопаді 2016 року, було впроваджено мобільну версію офіційного сайту ПАТ "Укрзалізниця" з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. З моменту впровадження нею скористалося близько 5,1 млн користувачів.