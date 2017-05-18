Укрзалізниця запустить продаж квитків через термінали самообслуговування

Публічне акціонерне товариство Укрзалізниця має намір встановити термінали самообслуговування для придбання квитків на вокзалі в Києві.

Про це повідомили в Укрзалізниці, передають Українські новини.

"У найближчі тижні ПАТ Укрзалізниця встановить на вокзалі в Києві перші термінали самообслуговування для придбання квитків", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, незабаром додаток для покупки квитків на поїзди стане доступним на операційній системі іОЅ.

Нагадаємо, що в 2016 році Укрзалізниця, згідно міжнародним стандартам фінансової звітності, скоротила збиток в 2,3 рази, або на 9,5 млрд гривень до 7,3 млрд гривень порівняно з 2015 роком.

До 2016 року Укрзалізниця збільшила доходи від реалізації на 6,4 млрд гривень до 66,6 млрд гривень.

За національними стандартами бухгалтерського обліку прибуток підприємства склав 0,3 млрд гривень, тоді як в 2015 році був збиток - 683,3 млн гривень.

Публічне акціонерне товариство Укрзалізниця розпочало свою господарську діяльність з 1 грудня 2015 року.

До складу Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.