Уряд Канади готовий розширити санкції проти Росії

Уряд Канади готовий підтримати законопроект про санкції проти російських представників за порушення прав людини та корупцію.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає Bloomberg.

"Уряд підтримує розширення рамок, які дозволять вводити санкції у справах щодо порушення прав людини і корупції за кордоном", - сказала дипломатка, виступаючи в парламенті.

Нагадаємо, у квітні депутати Федерального парламенту Канади ініціювали посилення санкцій проти Російської Федерації за порушення прав людини і пропаганду проти членів НАТО і відмивання грошей.

Відповідну петицію зареєстровули у канадському парламенті. Автори петиції закликали додати до "списку Магнітського" російських чиновників, відповідальних за переслідування політичних активістів, а також розслідувати факти відмивання грошей російськими чиновниками в Канаді.