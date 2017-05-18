В історичному музеї Києва відкрили виставку старовинних вишиванок

Напередодні Міжнародного дня вишиванки, 17 травня, у Національному музеї історії України відкрилася виставка "Естетика символу: жіноча сорочка".

На виставці представлені прикрашені геометрично-рослинним орнаментом старовинні жіночі сорочки ХІХ-ХХ ст. з Поділля, Полісся, Волині, Галичини та Буковини.

Експонати надійшли з фонду Національного музею історії України та приватної колекції екс-президента Віктора Ющенка.

"Ідея виставки полягає у тому, щоб відійти від географічного та етнографічного показу і показати естетику символу. На виставці зумисне відсутні розшифровки до сорочок. Це зв’язане з тим, що ми хотіли викликати інтерес, зацікавити відвідувача до власного пошуку інформації про манеру вишивки, символіку, орнаментації", - розповіла співкуратор виставки Наталя Іванченко.

Виставку можна буде побачити до 17 червня.