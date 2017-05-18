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Володимир Івасюк, український композитор, поет

В Україні заблокували рахунки "Яндекс"

18 травня, 2017 - 16:51
Фото: detector.media

Компанія "Яндекс.Україна" стверджує, що не може перерахувати кошти на рахунки своїх партнерів.

Про це повідомили у прес-центрі компанії в коментарі Еспресо.

"Компанія повідомляє про те, що не може перерахувати кошти на рахунки партнерів", - зазначили в "Яндекс.Україна".

В офісі компанії пов'язують блокування доступу до рахунків з указом Президента України Петра Порошенка, яким він ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони країни про розширення санкцій відносно російських юридичних і фізичних осіб.

При цьому в "Яндексі" зазначили, що "швидко вирішити проблему не виходить", хоча компанія продовжує шукати "легальні рішення для посилання коштів і продовження співпраці", щоб оплатити рахунки.

Джерело: Еспресо
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