В Україні заблокували рахунки "Яндекс"

Компанія "Яндекс.Україна" стверджує, що не може перерахувати кошти на рахунки своїх партнерів.

Про це повідомили у прес-центрі компанії в коментарі Еспресо.

"Компанія повідомляє про те, що не може перерахувати кошти на рахунки партнерів", - зазначили в "Яндекс.Україна".

В офісі компанії пов'язують блокування доступу до рахунків з указом Президента України Петра Порошенка, яким він ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони країни про розширення санкцій відносно російських юридичних і фізичних осіб.

При цьому в "Яндексі" зазначили, що "швидко вирішити проблему не виходить", хоча компанія продовжує шукати "легальні рішення для посилання коштів і продовження співпраці", щоб оплатити рахунки.