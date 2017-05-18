Верховна Рада скасувала "закон Савченко"

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому законопроект №5534, про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення). Таке рішення підтримали 227 народних депутатів, повідомляє телеканал "112".

"Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування", - йдеться у законопроекті.

Депутати підтримали документ з урахуванням поправки, озвученої в сесійній залі главою комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрієм Кожем'якіним.

Нагадаємо, 26 листопада 2015 р. Рада прийняла закон "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання", більше відомий як "закон Савченко". Згідно з цим законом, у разі вироку до позбавлення волі суд зараховує термін попереднього ув'язнення в строк відбуття покарання з розрахунку "один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі".

У правоохоронних органах неодноразово критикують "закон Савченко", оскільки, як стверджують силовики, багато з тих, хто вийшов на волю завдяки цьому законодавчому акту, знову стали на злочинний шлях.