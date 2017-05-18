ВР підтримала збереження газети Міноборони для військових

Верховна Рада ухвалила законопроект № 5008 про внесення змін до деяких законів України (щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції).

За таке рішення проголосували 226 нардепів, передає 112 Україна.

Згідно повідомленню прес-служби ВР, закон передбачає забезпечення можливості проведення ефективної інформаційної політики, спрямованої на захист національних інтересів, суверенітету та територіальної цілісності України, боротьбу з іноземною агресією, тероризмом, проявами сепаратизму та іншими викликами, які виникли внаслідок російської агресії проти України.

Документ вносить зміни до законодавства, які передбачають умови та порядок заснування друкованих засобів масової інформації, заснованих Міністерством оборони України на час проведення антитерористичної операції та не поширення дії Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" на час проведення антитерористичної операції на газети Міноборони.

Окрім того, внесення змін передає, що після закінчення антитерористичної операції газета, заснована Міністерством оборони України на час проведення АТО, протягом трьох місяців підлягає реформуванню.