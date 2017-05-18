ЄП підтримав зняття геоблокування для фільмів і музики в інтернеті

Європейський парламент підтримав переважною більшістю голосів зняття обмежень, за яких громадяни ЄС не можуть подорожуючи до інших країн отримати доступ до онлайн-контенту, за який вони заплатили в рідній країні.

Про це повідомляє прес-служба Європейського парламенту.

Рішення підтримали 586 євродепутатів, проти проголосували 34, 8 - утрималися.

"Європейські громадяни чекали цих нових правил, які є кроком назустріч спільному цифровому ринку. Нові правила підвищують мобільність та успішно пропонують портативність користувачам європейського онлайн-контенту, не зачіпаючи авторських прав", - зазначив доповідач з цього питання Жан-Марі Кавада.

Нові правила, схвалені Європарламентом та погоджені раніше Європарламентом, Єврокомісією та Радою ЄС, зніматимуть обмеження, так щоб громадяни ЄС, подорожуючи до інших країн-членів блоку, могли вільно використовувати такі онлайн-сервіси як Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify та Deezer.

Схвалений законопроект ще має бути офіційно затверджений Радою ЄС. Держави-члени матимуть дев'ять місяців з дня набрання чинності правил, щоб вони почали діяти.