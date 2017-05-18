За день бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ

Сьогодні, 18 травня, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Впродовж сьогоднішнього дня обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ продовжились, але їхня інтенсивність відносно зменшилась. З початку доби, станом на цей час, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Приморському напрямку зафіксовано найбільше фактів застосування незаконними збройними формуваннями зброї проти українських захисників. Зранку вони вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по укріплення ЗС України в районі Широкиного, Гнутового, Водяного. По наших позиціях біля Мар'їнки противник здійснив обстріл з 82-мм мінометів. Неподалік Новотроїцького українських воїнів обстрілював ворожий снайпер. А по воїнах сил АТО, котрі обороняють Красногорівку, бойовики стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП й зенітної установки.

На Донецькому напрямку обстрілявши зранку з БМП та великокаліберних кулеметів один з наших опорних пунктів біля Луганського, що на Світлодарській дузі, бандформування дещо знизили свою вогневу активність. Вдень вони лише один раз застосовували зброю проти підрозділів сил АТО. Це відбулось в районі селища Зайцеве. Противник використовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку бойовики російсько-терористичних військ впродовж дня лише один раз порушили "тишу". Один з наших опорних пунктів в районі Кримського противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

У штабі повідомили, що з початку доби один український воїн зазнав поранень.