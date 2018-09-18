Американка встановила світовий рекорд швидкості на велосипеді (відео)

Американка Денис Мюллер-Коренек встановила світовий рекорд швидкості на велосипеді, розігнавшись до 183,9 милі в годину (295,6 кілометра на годину).

Про це пише Meduza.

"Заїзд проходив на трасі, розташованій на дні висохлого солоного озера Бонневілль в американському штаті Юта. Його рівна соляна поверхня зменшує тертя, тому на ньому регулярно проводяться різні заїзди автомобілів для встановлення максимальної швидкості", - йдеться в повідомленні.

Велосипед 45-річної Мюллер-Коренек, яка в минулому була чемпіоном США з маунтинбайку та велотреку, що був прикріплений до драгстеру, який розігнав його до швидкості 150 миль в годину. Після цього троси були відкриплені, і Мюллер-Коренек протягом п'яти кілометрів розганялася самостійно.

Рекорд Мюллер-Коренек ставила на спеціальному кастомному велосипеді: він був зроблений з легких вуглецевих матеріалів і обладнаний спеціальними зубчастими колесами, використовуваними на мотоциклах — вони забезпечували стійкість на великих швидкостях і дозволяли проїхати до 40 метрів за одне натискання педалі, пише видання.

Попередній світовий рекорд належав голландцеві Фреду Ромпельбергу: у 1995 році він досяг швидкості 268,7 кілометра на годину. Рекорд серед жінок до цього встановила сама Мюллер-Коренек: в 2016 році вона розігналася до 237,7 кілометра на годину. Обидва рази вона планувала перекрити досягнення Ромпельберга; з першої спроби цього не вдалося через технічні проблеми.