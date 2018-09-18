Балух після побиття у СІЗО вирішив скласти заповіт на випадок смерті, - Денісова

Факт побиття українського політв’язня Володимира Балуха російськими силовиками у кримському СІЗО підтвердили адвокат та Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини в Україні Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook.

"До болю в областях нирок, печінки і голови додався біль у серці. Інколи він настільки пронизливий, що викликає блювотні рефлекси. Медики досі не оглянули Володимира, а минуло вже 5 днів. Так, саме 5 днів. Ще 13 вересня українця катували. Дізналася і ще одну причину побиття: Балух розповідав адвокату про стан свого здоров’я, про ставлення до нього у слідчому ізоляторі, про втрачену надію і відсутність сподівань", - розповіла омбудсмен.

За її словами, після фізичної розправи працівники СІЗО посадили і без того слабкого політв’язня перед відеокамерою та змусили сказати, що у нього немає зауважень до умов утримання і скарг на здоров'я.

"Наголошую: це вистава. І тому я хочу почути всю правду лише з вуст Володимира Балуха", - прокоментувала відео Денісова.

При цьому вона наголосила, що після недавніх подій ув’язненого мучать погані передчуття – він попрохав привести до нього нотаріуса, щоб як і Олег Сенцов написати заповіт на випадок смерті. На думку омбудсмена, Балух відчуває, що погрози розправи над ним справдяться і до колонії він таки не доїде.

У зв’язку з цим Людмила Денисова звернулася до своєї російської колеги із вимогою негайно надати кваліфіковану медичну допомогу Володимиру Балуху, а також допустити її до українського політв’язня.

Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що докази побиття українського політв'язня в окупованому Криму Володимира Балуха будуть передані в суди.

17 вересня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що утримуваний у російському СІЗО в окупованому Криму український активіст Володимир Балух "порушує порядок у СІЗО", і не підтвердила побиття українця.