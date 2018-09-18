Ціна на газ для населення підвищуватиметься поетапно до квітня 2020 року, - Коболєв

Уряд домовився з Міжнародним валютним фондом, що ціна на газ для населення підвищуватиметься поетапно, до квітня 2020 року. Про це на форумі Європейської бізнес-асоціації сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє "Укрінформ".

"Енергетичний ринок дуже сильно впливає на валютну стабільність. Це питання платіжного балансу, скільки ми імпортуємо газу, чи імпортуємо ми більше газу, ніж отримуємо за транзит. Це має вплив на валюту, на ВВП, на наші відносини з МВФ", - сказав Коболєв.

Він висловив думку, що на економічну стабільність наступного року сильно вплине той факт, чи досягне уряд компромісу з МВФ.

"Саме у цей момент відбуваються перемовини. Є два компоненти, які важливо розуміти: як сам рівень ціни - і, наскільки мені відомо, є попередній компроміс, якого уряд досягнув. Принципова домовленість щодо збільшення ціни і виведення українського ринку на так званий повний ринковий паритет до квітня 2020 року. Який буде темп - це питання, яке зараз обговорюється", - сказав Коболєв.

Коболєв відмовився називати конкретну цифру першого підвищення ціни на газ, однак підкреслив, що цифра, яка уже озвучувалася у ЗМІ (+25%), може не відповідати дійсності.

Він також додав, що для Нафтогазу більш важливим є усунення посередників у секторі постачання газу, якими є газзбути.

"Є велика різниця, чи людина сама платить за газ, чи за неї платить держава за тими рахунками, які виставляє газзбут (а він виставляє так, як вважає за потрібне, і це у два рази більше). Я не вірю, що люди, отримуючи субсидію, спалюють у два рази більше газу, бо їм так подобається. Може бути 15-20%, але не у два рази", - додав Коболєв.

Раніше у вересні прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підвищення ціни на газ є вимушеним кроком. За його словами, це зобов'язання було взяте Україною як мінімум 10 років тому. Під нього бралися кошти, але зобов'язання не виконувалися, таким чином підриваючи довіру до України.

З 6 по 19 вересня в Києві перебуває місія Міжнародного валютного фонду. Під час її роботи обговорюватиметься фінансова допомога від МВФ на підтримку політики, спрямованої на забезпечення макроекономічної стабільності в країні і подальшого руху економіки в напрямку сталого зростання.

Однією з вимог МВФ до України є підвищення ціни на газ для населення до ринкового рівня.