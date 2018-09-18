День в ООС: З початку доби бойовики 9 разів порушили "тишу"

Російсько-окупаційні війська з початку доби у вівторок 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Упродовж поточної доби від 7 до 18 години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вдень бойовики відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районі населених пунктів Кримське, Луганське, Південне, Павлопіль та Широкине.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл", - наголосили у штабі.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил, додали у прес-центрі.