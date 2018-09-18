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Facebook розширить засоби захисту сторінок політиків перед виборами

18 вересня, 2018 - 22:50
Фото Reuters

Компанія Facebook планує розширити засоби захисту облікових записів політиків та людей, що працюють з ними у штабах, для захисту від хакерських атак на передодні виборів у конгрес США в листопаді.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Коли ми виявлятимемо порушення, ми надаватимемо відповідну інформацію правоохоронним органам та іншим компаніям, щоб максимально ефективно захищати дані", - написав у своєму блозі голова комітету кібербезпеки компанії Натаніл Глейчер.

Як зазначається, компанія надасть можливість загальнонаціональним та регіональним (від штатів) кандидатам, офіційним представникам політичних партій, членам штабів звертатися за додатковим захистом їх облікових записів та сторінок в соціальній мережі.

Facebook також навчатиме політиків використовувати наявні інструменти захисту, такі як двоступенева авторизація, що вимагає від користувачів використовувати телефон для отримання коду підтвердження та входу в обліковий запис.

Джерело: День

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