Касетний скандал: Суд дав дозвіл на затримання майора Мельниченка та арештував його майно

Печерський суд міста Києва арештував нерухомість і банківські рахунки фігуранта касетного скандалу Миколи Мельниченка. Також суд дав дозвіл на затримання екс-майора Управління державної охорони України, повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на матеріали суду.

За даними видання, суд ухвалив рішення за поданням Генеральної прокуратури. Справа відкрита 19 серпня 2015 року.

Відзначається, що Мельниченко фігурує у провадженні № 42015000000001762 за підозрою у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 КК.

У матеріалах йдеться про те, що Мельниченко як старший офіцер безпеки відділення оперативно-технічних оглядів оперативно-технічного відділу УДО, в період з лютого до вересня 2000 року, "будучи службовою особою, відповідальною за проведення оперативно-технічних оглядів в особливо-режимному приміщенні – службовому кабінеті президента України, діючи умисно на шкоду національній безпеці України у сфері зовнішніх відносин, з корисливих мотивів, умисно зібрав з метою передачі відомості, що становлять державну таємницю, які містилися в записах розмов між президентом Кучмою та вищими посадовими особами і політичними діячами держави".

Після цього, за матеріалами слідства, у 2002-2004 роках Мельниченко передав секрети "представникам іноземних організацій за відповідну грошову винагороду, яку в подальшому легалізував шляхом придбання об’єктів нерухомості, транспортних засобів та іншого майна, як на території Сполучених штатів Америки так і на території України".

За даними видання, у вересні 2006 року і січні 2013 Мельниченко купив в Україні дві квартири, а у жовтні 2013 житловий будинок та дві земельні ділянки.

Нагадаємо, касетний скандал спалахнув після оприлюднення записів із кабінету президента Леоніда Кучми восени 2000 року, які свідчать про причетність Кучми та низки інших високопосадовців та політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Проти Мельниченка неодноразово порушувалися справи за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

Відповідно до інформації, наданої Департаментом контррозвідки СБУ від 11.04.2018, Мельниченко разом із фактично проживають в м. Метючен, штат Нью Джерсі, США.

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