Колишній "заступник міністра спорту" окупованого Криму засуджений за посягання на територіальну цілісність України

Екс-«заступник міністра спорту» окупованого Росією Криму Фарух Камалов пішов на співпрацю зі слідством і підписав угоду про визнання вини. Про це повідомили у прокуратурі АР Крим та адвокат Камалова Валентин Рибін. На своїй сторінці у Facebook Рибін повідомив, що Камалов уже повернувся до Криму.

Після угоди зі слідством, обвинувачення було змінене з «державної зради» на «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» (ст.. 110 КК України). Після цього Дніпровський суд Києва визнав Камалова винним у вчиненні цього злочину і присудив йому так званий умовний термін покарання на 3 роки.

Фарух Камалов перебував на посаді «заступника міністра спорту Республіки Крим» із 21 квітня 2015 по 21 квітня 2016 року. Камалов також входив до складу робочої групи з розробки державної програми «Патріотичне (військово-патріотичне) виховання громадян РФ у Республіці Крим», а також обіймав посаду секретаря та заступника голови з правової роботи регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організаціїї «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Ця організація займається допризовною підготовкою молоді, головна її мета – сприяння зміцненню обороноздатності РФ.

2 лютого 2018 року Фарух Камалов був затриманий на КПВВ «Каланчак» на адмінкордоні з Кримом співробітниками СБУ в АР Крим (дислокується у Херсоні).

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора