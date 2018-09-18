Лідери двох Корей провели перші переговори

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і голова Держради КНДР Кім Чен Ин провели у вівторок у Пхеньяні перший раунд двосторонніх переговорів, основною темою яких є денуклеаризація Корейського півострова.

Про це повідомляє KBS WORLD Radio News.

"Перший день саміту завершився вітальною вечерею. Другий раунд переговорів лідерів Півдня і Півночі відбудеться у середу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, третій з початку року міжкорейський саміт почався о 15:45 за місцевим часом в будівлі Центрального комітету ТПК. Мун Чже Ін став першим зарубіжним гостем, якого північнокорейський лідер приймає в цьому приміщенні.

У переговорах також брали участь начальник відділу національної безпеки адміністрації президента РК Чон Ий Йон і директор Національної служби розвідки Со Хун. Північнокорейську сторону разом з Кім Чен Ином представляли завідувач відділом єдиного фронту ЦК ТПК Кім Йон Чхоль і сестра лідера КНДР, заступник завідувача міжнародним відділом ЦК ТПК Кім Йо Чжон.

Повернення південнокорейського лідера в Сеул заплановано на першу половину дня в четвер.