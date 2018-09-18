Ломаченко став кращим боксером світу за версією журналу The Ring

Українець Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу журналу The Ring.

Про це повідомляє The Ring.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA піднявся на перше місце рейтингу, після поразки попереднього лідера - Геннадія Головкіна з Казахстану, який поступився мексиканцю Саулю Альваресу.

Головкін скотився на четверту позицію, Альварес займає третє місце. Ще один український боксер - Олександр Усик йде п’ятим.

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Геннадій Головкін

5. Олександр Усик

6. Майкі Гарсія

7. Наойя Інуе

8. Срісакет Сор Рунгвісаі

9. Еррол Спенс

10. Донні Ньетес