Луценко вніс до Ради подання на нардепів Вілкула, Колєснікова та Дунаєва

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва та Дмитра Колєснікова. Фотокопії трьох подань він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

"…вношу до Верховної Ради України підтримане мною подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вілкула О.Ю…", - йдеться в одному з подань до парламенту.

Аналогічні подання також є на народних депутатів Сергія Дунаєва та Дмитра Колєснікова.

Нагадаємо, нещодавно генпрокурор Луценко обіцяв внести до Верховної Ради подання на одного з народних депутатів, який підозрюється у знищенні частини військово-промислового комплексу країни.