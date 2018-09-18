На Волині прощаються з воїном, якого чотири роки вважали безвісти зниклим

Сьогодні труну із останками загиблого в Іловайському котлі Юрія Лавренчука привезли у рідну хату в селі Старосілля Маневицького району. В цьому селі живе його мама... А поховають його на Алеї почесних поховань на луцькому кладовищі, бо дружина і дочка мешкають у Луцьку. Відспівали загиблого воїна у Старосільському Успенському храмі, де 6 вересня так само відспівували ще одного старосільця: Сергія Нагорного, який помер від серцевого нападу у військовій частині в Луганській області (мав два поранення і контузію).

Доля Юрія Лавренчука – неймовірна. Його мобілізували у першу хвилю в 2014 році. Служив у 3-му батальйоні 51-ї бригади, котрий найбільше і постраждав в Іловайському котлі. Останній раз на зв’язок із рідними Юрій виходив у серпні 2014-го. Довгі чотири роки він вважався безвісти зниклим, і лише тепер зійшлася чергова експертиза ДНК, і його останки, виявляється, були захоронені на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області у 2015-му році. Між тим, усі ці чотири роки родина загиблого на полі бою солдата страждала не тільки від невідомості, де він? Дружина змушена була звертатися до адвокатів, бо від неї вимагали визнати чоловіка померлим, хоча підтвердження тому на той час і не було, і більше того, розпускали чутки, що він втік на «ту сторону»... А він був важко поранений, і загинув від ран.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк