Нардепи посилили соцзахист жертв нацистських переслідувань та політрепресій

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соцзахисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій", надавши цим законом колишнім в’язням концтаборів право безоплатного проїзду усіма видами транспорту, безоплатне забезпечення ліками, з оплати ЖКП.

За ухвалення в цілому з техніко-юридичними правами законопроекту 3815-д проголосувало 243 депутатів, при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Законопроектом передбачається надати колишнім неповнолітнім та малолітнім в’язням концентраційних таборів (особам, на яких поширюється дія статей 61 та 62 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань") права (без урахування сукупного доходу сім’ї):

- на безоплатний проїзд усіма видами міського та приміського пасажирського транспорту;

- на пільговий проїзд залізничним, морським, річковим транспортом, автобусами приміських і міжміських маршрутів міжобласного сполучення;

- на безоплатне забезпечення ліками;

- на пільги з оплати за користування житлово-комунальними послугами;

Окрім того, передбачено надати особам, реабілітованим відповідно до Закону «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» із числа тих, яких було піддано репресіям у формі позбавлення волі чи примусового безпідставного поміщення до психіатричного закладу, права на одержання соціальних гарантій, передбачених для учасників бойових дій, а визнаним особами з інвалідністю із числа таких осіб – для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Депутатами також внесені зміни до Кодексу законів про працю України, Житлового кодексу Української РСР, законів України "Про відпустки", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", "Про житловий фонд соціального призначення" в частині надання особам цієї категорії права на додаткові відпустки, на пільгове одержання житла, на 100% оплату лікарняних листків, як це передбачено для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.