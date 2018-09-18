Нардепи збільшили склад ЦВК до 17 членів

Верховна Рада збільшила кількісний склад Центральної виборчої комісії із 15 до 17 членів. За ухвалення законопроекту №9090 в цілому проголосувало 236 депутатів.

Закон встановлює, що ЦВК складається з 17 осіб, тоді як за чинним законом "Про Центральну виборчу комісію" встановлюється, що до її складу входить 15 осіб.

"Ми зможемо розв’язати дилему, коли в поданні (Президента щодо кандидатів на посаду членів комісії) є 14 кандидатур на 13 вакансій... Ми зможемо розв’язати дилему і дати можливість усім фракціям парламенту мати своє представництво. Цей спосіб дозволяє нам політично взяти на себе відповідальність і вирішити усі суперечності", - наголосив під час доповіді щодо законопроекту його автор голова ВР Андрій Парубій, передає "Укрінформ".

Закон спрямовано на забезпечення такого представництва політичних сил у складі Центральної виборчої комісії, що відповідатиме рекомендації, висловленій у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи 2203 (2018), щодо необхідності пропорційного представництва парламентських політичних фракцій у цьому органі.

Як повідомлялося, раніше у вересні голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі заявив, що у Європейському Союзі сподіваються, що Верховна Рада ухвалить новий Виборчий кодекс та призначить новий склад Центральної виборчої комісії у найближчі місяці.