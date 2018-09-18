NASA: Планета Проксима b може бути придатною для життя

Науковці NASA підтвердили, що Проксима b - планета, що обертається на орбіті Проксими Центавра (найближчої до нашого Сонця зірки), дуже ймовірно, є придатною для життя. Про це повідомляє BBC Україна.

"Вчені ще з 2016 року, відтоді як виявили Проксиму b в так званій "зоні Златовласки" досліджують, чи може вона бути придатною для життя", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що спочатку розрахунки не дуже обнадіювали. Відразу кілька дослідників дійшли висновку, що сонячна активність Проксими Центавра занадто велика, аби на планеті могли зберегтися атмосфера або вода в рідкому вигляді.

"Однак тепер вчені NASA оголосили, що Проксима b все ж може виявитися придатною для життя. І більш того, це навіть дуже ймовірно", - підкреслює видання.

BBC пояснює, що взагалі в планет на зразок Проксими b - тих, що обертаються навколо червоних карликів, - не надто багато шансів зберегти придатні для життя умови.

По-перше, така близькість до зірки з великою ймовірністю має спровокувати так званий безконтрольний парниковий ефект та призвести до випаровування океанів. Саме це відбулося колись з Венерою.

По-друге, в цій зоні планета має бути під безперервним впливом жорсткого випромінювання та сонячного вітру, що також з часом має призвести до втрати води та атмосфери.

Однак наразі занадто мало відомо про історію Проксими b, і останні розрахунки показують, що існує щонайменше кілька сценаріїв, за яких планета могла зберегти придатні для життя умови.

"Можливо, Проксима b спочатку сформувалася без атмосфери, або атмосфера була присутня, але в самій зоряній системі було дуже мало води. А може, атмосфера була розріджена, але з великою кількістю води. Або навіть не розріджена, а дуже щільна. Цього ми поки що просто не знаємо", - пояснює один з авторів нової роботи Ентоні Дель Дженіо.

Раніше у вересні повідомлялося про те, що дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі зафіксували 72 дивних сигнали під час розшифровки 400 терабайт радіоінформації, отриманої з карликової галактики. Вона розташована на відстані 3 млрд світлових років від Землі.