Обвинувачення проти відповідальних за збиття MH17 скоро пред’являть в суді, - МЗС

Обвинувачення проти осіб, відповідальних за збиття літака рейсу MH17 на сході України, найближчим часом будуть пред’явлені для розгляду в суді. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

"Паралельно триватимуть провадження щодо міжнародно-правової відповідальності, у тому числі справа у Міжнародному Суді ООН, яку ініцювала Україна. Україна також підтримує ініціативу Нідерландів та Австралії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ", - написала вона.

Оприлюднені 17 вересня чергові "знахідки" Міноборони РФ щодо обставин збиття MH17, за її словами, є нічим іншим, ніж продовженням звичної для РФ тактики створення "димової завіси" та інформаційних маніпуляцій.

"Перше, на що треба звертати увагу - не що, а як це зроблено. Зроблено це напередодні важливої міжнародної події - 73-ї сесії Генеральної асамбеї ООН, що сьогодні розпочинає свою роботу у Нью-Йорку. Зухвалості додає повне ігнорування РФ своїх зобов’язань за Резолюцією Ради Безпеки ООН 2166 від 21 липня 2014 року. Резолюція зобов’язує усі держави сприяти у розслідуванні збиття літака Малайзійських авіаліній МН17", - написала дипломат.

Вона нагадала, що РФ залишила без реакції численні запити щодо надання інформації про ЗРК "Бук", за допомогою якого було збито літак, відмовивши у співпраці Міжнародній слідчій групі.

"Натомість РФ продукує дедалі більш екзотичні "факти" та "версії". Усі винахідливі версії та натяки російської пропаганди не допоможуть приховати злочинців та звільнити їх від відповідальності. Спільна слідча група у складі слідчих та прокурорів з України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів вивчила усі можливі версії причин загибелі літака, у тому числі і вигадані російськими пропагандистами", - зазначила Зеркаль.

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Очікується, що у ході Генеральної Асамблеї ООН, на якій лідери країн зустрінуться із представниками JIT, буде оголошена дата створення суду у справі.

У Нідерландах вже визначилися з місцем проведення суду, яке має умови для розгляду такого масштабного процесу, як МН17. Це судовий комплекс "Схіпхол" в місті Бадхоеведорп, розташованому за близько 50 км від Гааги.

На думку Зеркаль, до самого початку процесу ніяких нових імен слідство розголошувати не буде. Воно вже визначило коло осіб, причетних до трагедії, - це понад 100 осіб. Зараз триває робота зі свідками, зокрема слідчі працюють зі свідками з Росії.