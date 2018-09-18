Переселенцям з інвалідністю надали право ставати на квартирний облік

Парламент підтримав у другому читанні урядовий законопроект №7304 "Про внесення змін до закону "Про житловий фонд соціального призначення". Документ у другому читанні після кількох невдалих спроб підтримали 244 парламентаря, передає "РБК-Україна".

Законом передбачається розширення переліку категорій осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік, зокрема, надання такого права особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які не мають житла для проживання на підконтрольній українській владі території, або житло яких зруйновано (знищено) або пошкоджене до стану, непридатного для проживання, к результаті проведення АТО або заходів щодо забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій і Луганській областях.

Зазначено, що реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.

Наголошується, що раніше Міністерство юстиції України висловило застереження про необхідність розширення категорії осіб, які користуються правом взяття на соціальний квартирний облік та отримання у тимчасове користування соцжитла, зокрема надання такого права ВПО, в тому числі з інвалідністю.

Мін'юст відзначав, що чинним законодавством не передбачено підстав для проведення обстеження зруйнованого (знищеного) або пошкодженого житла саме в результаті проведення АТО і встановлення такого факту. У міністерстві підкреслювали, що визначення такого механізму обстеження житла вимагає розробки окремого нормативно-правового акту.

У зв'язку з цим, згідно з прийнятим законом, Кабінету міністрів протягом трьох місяців з дня набрання чинності документа доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність з законом, зокрема, завершити розробку порядку отримання у тимчасове користування житла для ВПО.

Нагадаємо, нардепи схвалили даний проект закону в першому читанні в середині травня.

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