Польщу обмежили у правах в європейському судовому органі

вропейська мережа рад судочинства (ENCJ) призупинила членство Національної ради судочинства (KRS) Польщі в цій організації через її залежність від виконавчої влади країни.

Таке рішення було прийнято під час позачергового засідання ENCJ у понеділок в Бухаресті, інформує Wyborcza.pl.

“Відчувалося, що це сумний день, оскільки KRS була одним із засновників ENCJ, а її представники завжди вносили значний внесок в діяльність нашої організації”,- йдеться в заяві ENCJ.

У ній підкреслюється, що країни-члени організації можуть довільним чином організовувати свої судові системи, але вони “повинні відповідати мінімальним стандартам”.

Повноваження польської KRS призупинено, оскільки орган у відповідності до базової вимоги статуту організації, на переконання більшості членів ENCJ, не є незалежним від виконавчої та законодавчої гілок влади в РП і не гарантує місію незалежного судочинства. У таємному голосуванні брали участь делегації 22 країн, а проти призупинення членства виступили делегати від однієї країни, ймовірно від самої Польщі.

Голова KRS Польщі Лешек Мазур після голосування зазначив, що представники Польщі в цьому органі не матимуть права голосу, натомість організація продовжуватиме моніторити ситуацію в Польщі.

У польському KRS висловили жаль з приводу цього рішення і не вважають, що орган став залежним від виконавчої влади.

Маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський у вівторок назвав це рішення “політичним”.