Порошенко показав успішні випробування реактивних снарядів "Оскол"

Реактивні снаряди РС-80 "Оскол" успішно пройшли черговий етап державних випробувань.

Про це Президент України Петро Порошенко написав у Twitter.

"Реактивні снаряди РС-80 "Оскол" успішно пройшли черговий етап державних випробувань. Вони можуть уражати, зокрема, бронетехніку та укріплення противника, мають надзвукову швидкість польоту та спроектовані для озброєння вертольотів, літаків, а також наземних платформ", - зазначив глава держави.

Некеровані реактивні снаряди РС-80 "Оскол" були розроблені та виготовляються ДАХК "Артем", що входить до складу Укроборонпрому.

РС-80 "Оскол", калібром 80-мм, мають надзвукову швидкість польоту та спроектовані для озброєння вертольотів, літаків, а також наземних платформ. РС-80 призначена для знищення живої сили противника, бронетехніки, фортифікаційних споруд та інших цілей.