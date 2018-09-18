Рада схвалила закон про "маски-стоп"

Верховна Рада схвалила в першому читанні за основу та в цілому урядовий законопроект №8490 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при здійсненні досудового розслідування". Ухвалення закону підтримав 321 парламентар, передає "РБК-Україна".

Документ спрямований проти безпідставного продовження термінів досудового розслідування.

Документом пропонується встановити можливість іншої особи, права або законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, звернутися до слідчого судді з клопотанням про закриття справи, якщо минули всі терміни, встановлені для проведення досудового розслідування з моменту внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

Цей законопроект входить до другого пакету законопроектів щодо посилення захисту бізнесу у межах так званої ініціативи "Маски-шоу стоп".

Законом надається право учасникам кримінального провадження заявляти клопотання слідчому, прокурору про закриття кримінального провадження у разі:

- якщо існує не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінальної справи у разі встановлення відсутності події кримінального правопорушення, відсутності у діянні складу злочину;

- набуття чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою або щодо податкових зобов'язань особи, яка вчинила дії, передбачені статтею 212 КК, досягнення податкового компромісу.

Також надається право в разі відмови в задоволенні клопотання звернутися зі скаргою до слідчого судді. Відзначимо, що рішення слідчого судді про відмову в задоволенні такої скарги можна оскаржити в апеляційному порядку.

Додамо також, що таке клопотання слідчий, прокурор буде зобов'язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подачі і задовольнити при наявності відповідних підстав.

Окрім того, проектом передбачається, що рішення слідчого судді, яким задоволено скаргу на рішення, дії або бездіяльність органу досудового розслідування, направляється керівникові органу, де працює слідчий, прокурор, для організації проведення службового розслідування і вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Генпрокуратура обмежила права силовиків під час обшуків підприємств.