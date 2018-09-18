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Смертельна ДТП у Харкові: Суд залишив Зайцеву і Дронова під вартою

18 вересня, 2018 - 19:06
Фото NewsRoom

Київський районний суд Харкова подовжив термін дії запобіжного заходу Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, обвинуваченим у справі про смертельну ДТП у Харкові, на 60 днів - до 16 листопада.

Про це повідомляє "Громадське". 

"Адвокат Дронова просив суд змінити його клієнту запобіжний захід на домашній арешт з носінням електронного браслета, через необгрунтованість ризиків. Дронов теж просив про зміну запобіжного заходу для того, щоб мати можливість бачитися з 81-річною матір'ю", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що про домашній арешт і просили адвокати Зайцевої, щоб вона могла лікуватися.

Джерело: День

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