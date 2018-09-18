Сьогодні розпочинається груповий турнір ЛЧ УЄФА: Розклад матчів

Групову стадію найпрестижнішого футбольного турніру серед європейських клубів у вівторок, 18 вересня, відкриють матчі в Мілані, Барселоні, Гельзенкірхені, Стамбулі, Монако, Брюгге, Белграді та Ліверпулі. Чемпіон України донецький "Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів УЄФА у середу, 19 вересня, домашнім поєдинком в Харкові проти "Гоффенгайма"; в суперниках "гірників" числяться також "Ліон" і "Манчестер Сіті", повідомляє "Укрінформ".

На груповому етапі боротьбу за Кубок європейських чемпіонів поведуть 32 клуби. Дві найсильніші команди кожної з восьми груп вийдуть до 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги чемпіонів-2018/19 відбудеться в суботу, 1 червня, на арені "Метрополітано" в Мадриді (Іспанія).

Загальна кількість учасників групового етапу за всю історію турніру збільшилася до 140. В основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА дебютують "Янг Бойз", "Црвена Звезда" і "Гоффенгайм".

Титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА буде захищати мадридський "Реал", який у травневому фіналі на НСК "Олімпійський" в Києві обіграв "Ліверпуль" (3:1).

Розклад матчів 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Вівторок, 18 вересня:

група A: "Брюгге" (Бельгія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Монако" (Франція) - "Атлетико" (Іспанія);

група B: "Барселона" (Іспанія) - ПСВ (Голландія), "Інтер" (Італія) - "Тоттенгем" (Англія);

група C: "Ліверпуль" (Англія) - "Парі Сен-Жермен" (Франція), "Црвена Звезда" (Сербія) - "Наполі" (Італія);

група D: "Галатасарай" (Туреччина) - "Локомотив" (Росія), "Шальке-04" (Німеччина) - "Порту" (Португалія).

Середа, 19 вересня:

група E: "Аякс" (Голландія) - АЕК (Греція), "Бенфіка" (Португалія) - "Баварія" (Німеччина);

група F: "Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА) - "Гоффенгайм" (Німеччина), "Манчестер Сіті" (Англія) - "Ліон" (Франція);

група G: "Реал" (Іспанія) - "Рома" (Італія), "Вікторія" (Чехія) - ЦСКА (Росія);

група H: "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Валенсія" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія).

Поєдинки другого туру відбудуться 2-3 жовтня, третього - 23-24 жовтня, четвертого - 6-7 листопада, п'ятого - 27-28 листопада, шостого - 11-12 грудня.

Нагадаємо, київське "Динамо" не зуміло подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів. Після перемоги в 3-му відбірковому раунді над чеською "Славією" (1:1, 2:0) "біло-сині" за сумою двох матчів раунду плей-офф поступилися голландському "Аяксу" (1:3, 0:0) і продовжать виступ у груповому турнірі Ліги Європи УЄФА. У квартеті К опонентами "Динамо" будуть "Астана" (Казахстан), "Яблонець" (Чехія) і "Ренн" (Франція).