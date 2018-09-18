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SpaceX: Першим туристом на Місяці стане японський мільярдер Маедзава

18 вересня, 2018 - 13:18
Фото Mashable

Глава компанії SpaceX Ілон Маск представив першого туриста, який буде відправлений у подорож навколо Місяця. Ним виявився японський мільярдер Юсаку Маедзава, статки якого оцінюється 2,9 млрд. доларів, засновник найбільшого онлайн-магазину Японії Zozotown, повідомляється в трансляції на сайті SpaceX.

Маедзава відмовився назвати суму за подорож до Місяця, але розповів, що вже зробив передоплату.

Ілон Маск розповів, що сума "значна" і може вплинути на розробку ракети Big Falcon Rocket.

Як зазначили у компанії, подорож триватиме близько тижня. Ракета з туристом повинна пролетіти на відстані 200 кілометрів від Місяця.

Джерело: День

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