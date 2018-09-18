Суд надав ГПУ доступ до рахунків компаній групи "Приват"

Печерський районний суд Києва надав слідчим Генеральної прокуратури доступ до рахунків ряду компаній у справі Приватбанку.

Відповідні рішення суд виніс 4 вересня, повідомляє FinClub.

Генпрокуратура з 6 червня 2017 року веде розслідування за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією і участь в ній з метою заволодіння протягом 2008-2016 років коштами Приватбанку в особливо великих розмірах колишніми посадовцями фінустанови.

За даними слідства, з 20 жовтня по 22 листопада 2016 року Приватбанк уклав кредитні договори з 36 юрособами на 126,9 млрд гривень на термін від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних.

Протягом одного-двох днів з моменту отримання кредитних коштів все позичальники перерахували їх на погашення кредитів 193 юросіб, які були надані в попередні роки.

Слідчі запросили доступ до банківських рахунків ряду юросіб, щоб встановити точні обставини в даному провадженні.

Доступ надано до рахунків "Укртатнафти", авіакомпаній "Дніпроавіа", "Роза вітрів", аеропорту "Дніпропетровськ", НПК "Галичина", "1+1 Продакшн", а також декількох фізосіб, з яких встановлений тільки бізнесмен Михайло Кіперман.

Слідчі отримають також інформацію про рахунки маловідомих компаній: "Маркет-Сервіс", "Фабрициус", "Петройл", "Таймар", "Альфа Трейд Оіл", "Павліс", "Меноріта", "Аварис", "Брук-Оіл" , "Мондоро", "Биотрейд", "Завод засобів механізації аеропортів", "Сталь", "Капітал Ойл", "Пальміра Трейдинг", "Ойлстрім", "Мігорі".

Крім того, правоохоронці отримають доступ до компаній: "Максі В", "Адамант Ойл", "Шкодер-С", "Натела", "Біото", "Лаби трейд", "НК Франко", "Олімп Ойл", "Т-Альфа ", "Капітал Трейд", "Нафтаенерджі", "Альфа Трейд Ойл", "Масбен", "Атіс Трейд", "Тайс Рівер", "Юкон Сервіс Груп", "Сегмент Ойл", "Юнікс Груп", "Фобург", "АС-МВК", "Інвестгруп", "Метриком", "Картсервіс Плюс", "Реал-Стандарт", "Альфатрейдер", "Індастріал Гарант", "Діксі".

Більшість з вищевказаних компаній, за даними аналітичної системи YouControl, відносяться до групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.