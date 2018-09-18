Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мiй народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, громадський діяч, класик української літератури

Суд заарештував одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата"

18 вересня, 2018 - 10:17
Фото: krapka.club

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави одному із підозрюваних в організації навмисного вбивства бердянського активіста і учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка, відомого як "Сармат". Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні (17 вересня) суддя Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя обрав міру запобіжного заходу одному із підозрюваних в організації навмисного вбивства Віталія Олешка - тримання під вартою без визначення розміру застави", - повідомив Аброськін у Facebook.

При цьому він розповів, що судове засідання супроводжувалося низкою подій.

"Протягом розгляду подання слідчого в судовому засіданні чого тільки не було: безперервні виклики швидкої допомоги, неправдиве повідомлення щодо мінування будівлі суду. Коли і це не допомогло, підозрюваний на очах присутніх почав битися головою об стіну. Судовий розгляд з перервою тривав практично зранку до самого вечора", - розповів перший заступник голови Нацполіції.

Однак, зі слів Аброськіна, врешті 38-річний підозрюваний, уродженець Донецької області, приватний підприємець, власник декількох розважальних клубів у Донецькій та Запорізький областях був заарештований.

"До речі, його захищали відразу чотири адвокати: один - з Донеччини, решта - з Дніпропетровщини", - додав високопосадовець з поліції.

Нагадаємо, 14 вересня у Запорізькій області правоохоронцями був затриманий 38-річний чоловік - один із підозрюваних в замовленні та організації навмисного вбивства 31 липня 2018 року Віталія Олешка.

 

Джерело: День

Більше новин

Колишній "заступник міністра спорту" окупованого Криму засуджений за посягання на територіальну цілісність України
У США кількість жертв урагану "Флоренс" зросла до 31 людини
У Пхеньяні розпочався третій міжкорейський саміт
Генпрокуратура прокоментувала екстрадицію Тумгоєва
Протест під ГПУ: У сутичках постраждали 7 поліцейських
Екстрадиція Тумгоєва: Протестувальники закидали ГПУ димовими шашками (відео)

Новини партнерів

Loading...