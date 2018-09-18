Суд заарештував одного з підозрюваних в організації вбивства "Сармата"

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави одному із підозрюваних в організації навмисного вбивства бердянського активіста і учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка, відомого як "Сармат". Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні (17 вересня) суддя Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя обрав міру запобіжного заходу одному із підозрюваних в організації навмисного вбивства Віталія Олешка - тримання під вартою без визначення розміру застави", - повідомив Аброськін у Facebook.

При цьому він розповів, що судове засідання супроводжувалося низкою подій.

"Протягом розгляду подання слідчого в судовому засіданні чого тільки не було: безперервні виклики швидкої допомоги, неправдиве повідомлення щодо мінування будівлі суду. Коли і це не допомогло, підозрюваний на очах присутніх почав битися головою об стіну. Судовий розгляд з перервою тривав практично зранку до самого вечора", - розповів перший заступник голови Нацполіції.

Однак, зі слів Аброськіна, врешті 38-річний підозрюваний, уродженець Донецької області, приватний підприємець, власник декількох розважальних клубів у Донецькій та Запорізький областях був заарештований.

"До речі, його захищали відразу чотири адвокати: один - з Донеччини, решта - з Дніпропетровщини", - додав високопосадовець з поліції.

Нагадаємо, 14 вересня у Запорізькій області правоохоронцями був затриманий 38-річний чоловік - один із підозрюваних в замовленні та організації навмисного вбивства 31 липня 2018 року Віталія Олешка.