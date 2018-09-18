Сирійська ракета збила російський літак Іл-20 із 14 військовими

Російський військовий літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем зенітним ракетним комплексом С-200, що належить сирійській системі ППО. Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє "ЄП" із посиланням на російські ЗМІ.

Так, 17 вересня близько 23:00 російський літак зник з радарів при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря в 35 км від узбережжя Сирії. На борту літака знаходилися 14 військових.

За словами Конашенкова, російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія.

"Прикриваючись російським літаком, ізраїльські льотчики підставили його під вогонь засобів ППО Сирії. В результаті Іл-20, у якого ефективна відбиваюча поверхня на порядок більша, ніж у F-16, був збитий ракетою комплексу С-200", - сказав Конашенков.

Він додав, що ізраїльські літаки завдавали ударів у районі міста Латакія і навмисно створили небезпечну ситуацію для надводних кораблів і повітряних суден, що перебували в цьому районі.

"Бомбометання виконувалося неподалік від місця перебування французького фрегата Auvergne і в безпосередній близькості від літака Іл-20 ВКС Росії, який заходив на посадку", - сказав Конашенков.

Він додав, що РФ розцінила дії Ізраїлю як ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь.