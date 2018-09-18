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TESS надіслав свій перший знімок, - NASA

18 вересня, 2018 - 22:05
Скріншот з відео

Орбітальна обсерваторія TESS передала на Землю свій перший знімок ділянки неба в Південній півкулі.

Про це йдеться на сайті NASA.

На знімку зображені галактики-супутники Чумацького шляху, зірки і скупчення з 12 сузір'їв.

Телескоп запустили навесні цього року замість культової обсерваторії Kepler - за свої вісім років роботи вона відкрила тисячі екзопланет. Зараз запаси палива на Kepler закінчуються, тому найближчим часом обсерваторія припинить свою роботу.

За дев'ять років, які Kepler провів в космосі, з'явилися нові технології, які значно поліпшують оптичний зір. Дальність зору пристроїв в TESS буде в 400 разів більша, ніж у Kepler.

Джерело: День

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