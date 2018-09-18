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Трамп розпорядився розсекретити частину документів щодо втручання РФ у вибори в США

18 вересня, 2018 - 08:57
Фото Associated Press

Президент США Дональд Трамп віддав офіційне розпорядження про розсекречення частини документації по розслідуванню щодо втручання Російської Федерації у президентські вибори в Сполучених Штатах. Зробити це американського президента закликали конгресмени-республіканці, пише Reuters.

"Дональд Трамп віддав розпорядження, щоб Міністерство юстиції негайно розсекретило інформацію про розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що вже відомо про те, що буде опублікована вся пов'язана з розслідуванням листування екс-глави ФБР Джеймса Комі та його заступника Ендрю Маккейба, колишнього агента ФБР Пітера Стржока і його колеги Лізи Пейдж, а також колишнього високопоставленого чиновника Мін'юсту США Брюса Ора.

Крім того, президент також розпорядився оприлюднити документи, що стосуються екс-директора ФБР Джеймса Комі, його заступника Ендрю Маккабі та агента ФБР Пітером Строка, який у приватному листуванні висловлював особисту неприязнь до Трампа.

При цьому, в Білому домі відмовились коментувати розпорядження президента щодо розсекречення документів. Тим часом, у Міністерстві юстиції зазначили, що виконуватимуть наказ президента відповідно до встановленого порядку.

Як повідомлялося, 3 липня комітет із розвідки Сенату Конгресу США схвалив висновок американських розвідувальних служб щодо втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року, заявивши, що пропагандистські зусилля Москви були значно ширшими, ніж досі вважалося.

У вересні президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволить запроваджувати санкції проти іноземців, які намагаються втрутитися в американські вибори.

Джерело: День

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