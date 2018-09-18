Туреччина посилить свої війська в сирійському Ідлібі

Туреччина посилить війська в сирійському Ідлібі заради безпеки населення та виконання досягнутих з Російською Федерацією домовленостей щодо демілітаризованої зони. Про це у вівторок, 18 вересня, заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Hurriyet.

"Ми посилимо війська в зоні конфлікту в Ідлібі... Нам необхідно здійснити посилення. Населення Ідлібу має бути захищене", - сказав Чавушоглу, наголосивши, що такі дії покликані запобігти вимушеній міграції населення з регіону.

Він також заявив, що будуть здійснюватися спільні, узгоджені з підрозділами РФ патрулювання, для чого потрібно посилення військ.

"Це буде зона, вільна від важкого озброєння", - наголосив міністр.

Так, 17 вересня в Сочі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з президентом РФ Володимиром Путіним узгодили створення демілітаризованої зони в сирійській провінції Ідліб.

"У Ідлібі буде створено демілітаризовану зону. Опозиція, яка контролює ці території, продовжить залишатися там", - цитує Ердогана турецький телеканал NTV . У свою чергу Путін вказав на те, що "демілітаризована зона буде створена уздовж лінії зіткнення військ Збройних сил Сирії і опозиції довжиною 15-20 км до 15 жовтня".

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